São Carlos já registrou 1.678 casos de dengue e um de Chikungunya

Mosquito da Dengue - Crédito: Pixabay

Em 2024 já foram registradas 6.106 notificações para Dengue, com 1.678 casos positivos, sendo 1.504 autóctones e 174 importados. Para Chikungunya foram registradas 47 notificações, com 37 casos descartados, 01 positivo e 09 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 17 notificações, com 16 casos descartados e 01 aguardando resultado de exame e para Febre Amarela foram registradas 2 notificações, com 2 casos descartados.

2023 – Em 2023 foram registradas 4.025 notificações para Dengue, com 726 casos positivos, sendo 620 autóctones e 106 importados. Para Chikungunya foram registradas 153 notificações, com 140 casos descartados, 05 positivos, sendo 01 autóctone e 04 importados. Para Zika foram registradas 108 notificações, com 108 casos descartados. Para Febre Amarela foram registradas 02 notificações, com 02 caso descartados.

