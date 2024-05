Casos de bronquiolite disparam e superlotam a ala pediátrica da Santa Casa de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crianças fazem inalação - Crédito: divulgação

São Carlos registra uma disparada nos casos de bronquiolite em crianças. A doença causa inflamação nos bronquíolos e dependendo a gravidade do caso, o paciente precisa de internação.

A pedido do SCA, a Santa Casa informou que na última terça-feira (30), todos os leitos infantis da enfermaria e da UTI ficaram todos ocupados. "A Santa Casa informa que todos os 10 leitos da ala pediátrica e os 5 leitos de UTI estão ocupados. Este aumento expressivo no número de crianças internadas se deve, principalmente, ao aumento de casos de bronquiolite e pneumonia que temos observado nos últimos dias".

O hospital também informou através da assessoria de imprensa, que desde o dia 25 abril, foram aceitos 26 pedidos de transferência. Na terça, três pacientes precisaram ficar aguardando vagas.

Já no HU-UFSCar, foram realizadas 46 consultas na Urgência e Emergência Pediátrica no período janeiro a abril com casos relacionados a bronquiolite.

A DOENÇA

O médico pneumologista Antonio Delfino Júnior explicou que a bronquiolite é uma inflamação dos bronquíolos que é a parte final dos brônquios. “Qualquer doença que acometa os bronquíolos, que inflame os bronquíolos a gente chama de bronquiolite”.

O médico também explicou que nessa época do ano é comum este tipo de doença em crianças. “Nessa época do ano agora, devido à sazonalidade é muito comum as bronquiolites virais que são causadas, principalmente pelo vírus sincicial respiratório, mas também outros tipos de vírus também podem causar a doença, como adenovírus, influenza, então todos esses vírus aí podem causar bronquiolite, que é mais comum nas crianças, pois o sistema imunológico delas ainda não tá exatamente desenvolvido, então elas têm uma suscetibilidade maior a ter bronquiolite”.

Delfino disse ainda que os sintomas são parecidos com os de um resfriado, mas a doença pode evoluir, necessitando de internação. “Os sintomas são parecidos com os resfriados, como tosse, obstrução nasal coriza, e dependendo da gravidade, a criança começa a ter chiado no peito, falta de ar e pode ter uma cor arroxeada nos lábios, na ponta dos dedos que chama cianose de extremidades. Então dependendo da gravidade que é o quadro, a gente tem que acabar internando, principalmente quando o paciente tem uma saturação de oxigenação muito baixa, então tem alguns casos que tem que ser internado para tratamento de suporte para estabelecer oxigênio. Quando o caso é só uma bronquiolite viral não há indicação para utilização de antibióticos e o tratamento de suporte e oxigênio quando necessário”, esclareceu.

