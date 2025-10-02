São Carlos convoca pais para atualizar vacinas de crianças e adolescentes em outubro

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos inicia, no próximo dia 6 de outubro, a Campanha Nacional de Multivacinação, voltada a crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação segue até 31 de outubro e tem como meta ampliar a cobertura vacinal e atualizar as cadernetas de vacinação no município.

O Dia D de mobilização acontece no sábado, 18 de outubro, das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs).

Durante a campanha, estarão disponíveis todos os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação 2025, incluindo vacinas contra poliomielite, sarampo, HPV, febre amarela e COVID-19.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, reforça a importância da participação das famílias. “A multivacinação é uma oportunidade essencial para proteger nossas crianças e adolescentes contra doenças que podem ser evitadas. É fundamental que os pais levem a caderneta de vacinação para avaliação e atualização das doses”, destacou.

Além da mobilização presencial, os responsáveis também podem acompanhar a situação vacinal pelo aplicativo Meu SUS Digital, que oferece alertas, histórico de imunização e acesso à Caderneta Digital de Saúde da Criança.

Campanha: 6 a 31 de outubro

Dia D: 18 de outubro (sábado)

Locais: todas as UBSs e USFs de São Carlos

