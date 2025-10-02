(16) 99963-6036
quinta, 02 de outubro de 2025
Saúde

São Carlos convoca pais para atualizar vacinas de crianças e adolescentes em outubro

02 Out 2025 - 15h52Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
São Carlos convoca pais para atualizar vacinas de crianças e adolescentes em outubro -

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos inicia, no próximo dia 6 de outubro, a Campanha Nacional de Multivacinação, voltada a crianças e adolescentes de até 15 anos. A ação segue até 31 de outubro e tem como meta ampliar a cobertura vacinal e atualizar as cadernetas de vacinação no município.

O Dia D de mobilização acontece no sábado, 18 de outubro, das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs).

Durante a campanha, estarão disponíveis todos os imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação 2025, incluindo vacinas contra poliomielite, sarampo, HPV, febre amarela e COVID-19.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, reforça a importância da participação das famílias. “A multivacinação é uma oportunidade essencial para proteger nossas crianças e adolescentes contra doenças que podem ser evitadas. É fundamental que os pais levem a caderneta de vacinação para avaliação e atualização das doses”, destacou.

Além da mobilização presencial, os responsáveis também podem acompanhar a situação vacinal pelo aplicativo Meu SUS Digital, que oferece alertas, histórico de imunização e acesso à Caderneta Digital de Saúde da Criança.

Campanha: 6 a 31 de outubro
Dia D: 18 de outubro (sábado)
Locais: todas as UBSs e USFs de São Carlos

Leia Também

Vacina bivalente: saiba a importância de tomar o reforço contra a covid-19
Saúde20h56 - 01 Out 2025

Vacina bivalente: saiba a importância de tomar o reforço contra a covid-19

Intoxicação por metanol em bebidas falsificadas: risco pode chegar a São Carlos?
Saúde08h25 - 01 Out 2025

Intoxicação por metanol em bebidas falsificadas: risco pode chegar a São Carlos?

São Paulo confirma cinco mortes em casos de intoxicação por metanol
Saúde20h27 - 30 Set 2025

São Paulo confirma cinco mortes em casos de intoxicação por metanol

Quem pode doar órgãos e como funciona a autorização? Veja mitos e verdades
Saúde14h35 - 28 Set 2025

Quem pode doar órgãos e como funciona a autorização? Veja mitos e verdades

Metanol em bebidas: alerta após registros de intoxicação no interior paulista
Saúde10h41 - 28 Set 2025

Metanol em bebidas: alerta após registros de intoxicação no interior paulista

Últimas Notícias