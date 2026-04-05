Cardiologista desmistifica relação entre o consumo de vinho e a saúde do coração

O consumo considerado moderado é de até duas taças de vinho por dia para homens e uma para mulheres (Crédito: Freepik) -

A Semana Santa traz alguns costumes gastronômicos. Dentre eles, destaca-se o hábito de beber vinho durante as celebrações do feriado religioso. A crença de que o vinho, especialmente o tinto, traz benefícios ao coração é antiga, mas ainda cercada de controvérsias.

O cardiologia José Leitão, da Hapvida, explica o que há de evidência científica no tema e aponta quais aspectos são fatos e quais não passam de mitos. “O vinho ganhou essa fama por causa de pesquisas observacionais, como o chamado paradoxo francês. Mas hoje sabemos que essa relação é mais complexa e envolve outros hábitos de vida”, explica.

Segundo ele, substâncias antioxidantes presentes na uva podem até contribuir para a saúde dos vasos sanguíneos, mas isso não significa que o consumo de álcool deva ser incentivado. De acordo com o especialista, o principal ponto de atenção está na quantidade. O consumo considerado moderado é de até duas taças por dia para homens e uma para mulheres. Acima disso, os riscos aumentam significativamente, incluindo pressão alta, arritmias, derrame e outras doenças. “Quando passa desse limite, qualquer possível benefício desaparece e o impacto negativo no coração fica mais evidente”, alerta.

O profissional reforça que quem não bebe não deve adotar o hábito por motivos de saúde. “O ideal é o consumo consciente, sempre com moderação. E o mais importante é investir em hábitos comprovadamente eficazes, como alimentação equilibrada, prática de atividade física, controle da pressão arterial e abandono do cigarro”, conclui.

Leia Também