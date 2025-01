Santa Casa recebe prefeitos da Região Coração para reforçar parcerias na saúde

Crédito: divulgação

Nesta quinta-feira (30), o provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, recebeu os prefeitos e representantes da área da saúde dos municípios que compõem a chamada Região Coração do Departamento Regional de Saúde 3 (DRS-3). A reunião teve como objetivo fortalecer a parceria entre as cidades, reforçando a importância da Santa Casa como hospital de referência para uma população estimada em 450 mil habitantes.

Estiveram presentes o diretor técnico, Dr. Roberto Muniz Junior; a diretora de práticas assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti; o diretor administrativo e financeiro, Dr. Danilo Carvalho; o vice-diretor técnico, Dr. Flávio Guimarães; os mesários da instituição; além do prefeito de Descalvado, Luis Guilherme Panone, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Michele Miorim Libero; o gerente hospitalar da Santa Casa de Dourado, Rogério Maveni; o prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, e a secretária municipal de Saúde, Diangelis Chagas Inocêncio da Silva; a secretária municipal de Saúde de Porto Ferreira, Nayara Carreira; o prefeito de Ribeirão Bonito, Paulo Antônio Gobato Veiga, e a diretora municipal do Departamento de Saúde, Maria Eliza Lazarini Alboleia; e o prefeito de São Carlos, Netto Donato, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha e do Secretário-Adjunto de Saúde, Wander Bonelli.

A Santa Casa de São Carlos oferece atendimento de média e alta complexidade pelo SUS, com serviços que incluem consultas ambulatoriais, atendimentos de urgência e emergência, além de internações hospitalares, clínicas e cirúrgicas. Durante o encontro, o diretor técnico da instituição, Dr. Roberto, ressaltou a importância do diálogo contínuo entre a Santa Casa e os municípios da região para garantir um atendimento eficiente. “A organização do fluxo de pacientes e a articulação com os municípios são essenciais para que cada pessoa receba o cuidado adequado, otimizando os recursos disponíveis e garantindo um atendimento ágil e eficaz.”

Já o provedor da Santa Casa, Antonio Valério, ressaltou o compromisso da instituição com a transparência e a parceria com os municípios. "A Santa Casa é referência em saúde para a Região Coração, e manter um diálogo constante com os gestores municipais é fundamental para garantir a qualidade e a continuidade dos serviços. Trabalhamos com total transparência e buscamos sempre fortalecer esse apoio mútuo para oferecer o melhor atendimento à população."

