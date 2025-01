Santa Casa realiza a primeira captação de órgãos de 2025

Equipe médica realizando a retirada dos órgãos - Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos realizou a primeira captação de órgãos de 2025, destacando mais uma vez o compromisso com a missão de salvar vidas. O procedimento envolveu a captação de rins de um paciente do sexo masculino, de 54 anos, em um trabalho liderado pela equipe de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da instituição, em parceria com profissionais do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Segundo a enfermeira e coordenadora da CIHDOTT da Santa Casa, Flávia Serpa Marques, a captação de órgãos representa a oportunidade de transformar a dor da perda em esperança para pacientes que aguardam na fila de transplantes. “É fundamental que a sociedade se conscientize sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Esse gesto solidário pode transformar a dor de uma perda em esperança para muitas famílias. O procedimento é realizado com muito respeito e gratidão, reconhecendo o gesto nobre da família do doador e o impacto positivo que ele gera na vida de outras pessoas”, destacou Flávia.

O provedor da instituição, Antonio Valerio Morillas Junior, reforçou o valor desse momento. “A captação de órgãos é um gesto de amor e solidariedade. Agradecemos profundamente à família do doador por essa decisão generosa, que permitirá salvar vidas e oferecer esperança a quem mais precisa. Nossa equipe trabalha com dedicação para honrar esse gesto e continuar transformando vidas.”

