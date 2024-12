Projeto Ebserh em Ação termina neste sábado, com o “Dia E” em mais de 40 hospitais da Rede

A campanha do projeto Ebserh em Ação no HU-UFSCar começou em outubro. Nesses dois meses já foram realizados 462 exames, entre ultrassonografia, espirometria, ecocardiograma e tomografia. E 198 procedimentos realizados em bloco cirúrgico, hernioplastias, biópsias, cirurgias ortopédicas e oftalmológicas.

Neste sábado, durante o Dia E, serão realizados cinco procedimentos dermatológicos, 13 tomografias, 56 ultrassonografias, 18 ecocardiogramas e 20 testes ergométricos.

Ebserh em Ação

O projeto Ebserh em Ação reúne 44 hospitais federais distribuídos em todo o país. Trata-se de um esforço nacional para ampliar os atendimentos por meio de cirurgias, exames e procedimentos. O esforço conjunto também faz parte do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas (PNRF), do Ministério da Saúde.

Neste sábado (14/12), o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realiza mutirão de cirurgias e exames para marcar o Dia E do projeto Ebserh em Ação. O objetivo é ampliar o atendimento e reduzir as listas de espera por exames e cirurgias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).