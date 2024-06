Prefeitura inicia reforma reforma da UPA da Vila Prado

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos iniciou a reforma da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado “Dr. Samuel Valentie de Oliveira”. Serão investidos R$ 771 mil neste importante equipamento de saúde que realiza em média 350 atendimentos diários, casos de urgência e emergência com classificação de risco, ou seja, que necessitem de atenção especial e atendimento intermediário entre as demais unidades hospitalares.



Inaugurada em 4 de dezembro de 2010, o prédio da UPA da Vila Prado necessitava de reformas estruturais e modernização para oferecer agilidade no atendimento e maior conforto para a população e os servidores.

Entre as intervenções será feita a reforma ampla do telhado com troca de telhas, calhas e rufos para correção dos problemas de infiltração, troca de todas as portas internas e reparo nas portas de ferro, troca de rede elétrica (poste, disjuntores e fiação para climatização e informatização de todos os ambientes), reforma de banheiros (trocas de vasos, válvulas e lavatórios necessários), revestimento vinílico no piso da sala de raio-x, troca de iluminação, instalação de refletores, reparos e ampliação da rede lógica e de telefonia, reparo das rampas de acesso da ambulância com construção de piso em concreto e piso intertravado e desentupimento das galerias pluviais. Instalação de grelhas, trocas dos portões de acesso a ambulância, manutenção geral no forro de toda a unidade, construção de mais uma sala de acolhimento, instalação de película de controle solar nos vidros, recuperação dos canteiros e reparos nas calçadas, instalação de ar condicionado na recepção e consultórios, pintura interna e externa total e instalação de identificação visual em ACM nas salas internas e fachada.



A UPA da Vila Prado conta com recepção e sala de espera, salas para consultórios (uma para ortopedia equipada com raio-X), salas de sutura, curativo, esterilização, observação clínica pediátrica, observação clínica adulta masculino e feminino, medicação, inalação, urgência e emergência, consultório odontológico e médico, além de acesso para ambulâncias e área administrativa com almoxarifados e salas para arquivo.



Daniele Robles Antoneli, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde, explica que a reforma teve início pela parte estrutural, com reforma do teto e a parte externa da UPA. “A obra não está implicando em alteração dos atendimentos. Na próxima etapa as intervenções internas serão feitas na parte onde só os profissionais de saúde tem acesso e, portanto, restrito aos servidores da equipe multiprofissional de saúde como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, auxiliares de odontologia e pessoal administrativo. Nas próximas semanas quando for necessário realizar as intervenções no setor de atendimento ao público, vamos organizar o fluxo interno de atendimento evitando impacto, suspensão ou interrupção dos atendimentos de urgência e emergência”, ressaltou Daniele Antoneli.

