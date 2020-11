Prefeitura diz que cirurgias de catarata serão realizadas em cidades da região

Palermo garante que pacientes que tiveram cirurgias canceladas serão atendidos em cidades da região - Crédito: Arquivo/SCA

Após a reportagem publicada na manhã desta quinta-feira (12) sobre o cancelamento das cirurgias de catarata agendadas pela Prefeitura Municipal na Santa Casa de São Carlos, a municipalidade se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Em nota, a assessoria de imprensa informou que as cirurgias de catarata não ficaram paradas nem mesmo no período pandêmico e somente nos últimos três meses foram atendidos mais de 100 pacientes. O secretário de saúde Marcos Palermo afirma que a partir de agora as cirurgias serão realizadas fora da cidade, via convênio com o Governo do Estado nos hospitais de referência como o AME de Taquaritinga e AME de Américo Brasiliense. Segundo ele, desta forma não gera custos ao município, cabendo a Secretaria de Saúde arcar somente com a despesa de transporte dos pacientes. "Com os recursos economizados, mais cirurgias de oftalmologia ou de outras especialidades poderão ser proporcionadas, contemplando mais pessoas que também aguardam pela convocação", disse o secretário. Entretanto, a nota não diz quando os pacientes que tiveram as cirurgias canceladas serão atendidos.

Entenda

Nos últimos dias o SCA recebeu reclamações de leitores em relação ao cancelamento de cirurgias de catarata na Santa Casa que foram agendadas a pedido da Prefeitura Municipal. O portal foi em busca de esclarecimentos.

A Santa Casa informou que por ser filantrópico, o hospital presta serviços para a Prefeitura e que a decisão por manter ou não as cirurgias oftalmológicas, portanto, cabe ao município. "O hospital tem toda a estrutura e corpo clínico capacitado para realizar esses procedimentos e aguarda apenas um posicionamento do poder público para realizá-los".

