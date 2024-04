USF Antenor Garcia totalmente reformada é entregue à população

USF Antenor Garcia -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Saúde, entregou na tarde desta quinta-feira (25/04), a reforma do prédio da Unidade de Saúde da Família (USF) Drº Zigomar Spaziani Filho, localizada na rua Tetracampeonato, nº 950, no Antenor Garcia, um investimento de R$ 305.468,00 com recursos próprios e de emendas parlamentares dos vereadores Paraná Filho e Dimitri Sean.

Essa é a sexta unidade de saúde reformada pela atual administração. Já foram entregues a reforma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Santa Felícia, Vila Isabel e Cidade Aracy, a Unidade de Saúde da Família (USF) do São Carlos VIII e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cidade Aracy, um investimento até o momento de aproximadamente R$ 3,5 milhões.



As Unidades de Saúde da Família (USF’s) do Presidente Collor, do Cidade Aracy – Equipe I e II também passam por reformas, investimento total de R$ um investimento de R$ 834.864,68 com recursos próprios e emendas parlamentares dos vereadores Paraná Filho e Dimitri Sean. A UBS da Vila São José é outra que está recebendo melhorias.

A reforma da USF do Antenor Garcia contemplou a revisão integral do telhado, troca de portas e janelas, ampliação dos banheiros, construção de salas de acolhimento e para o consultório ginecológico, ampliação da sala de procedimentos de urgência, adequação da sala dos agentes comunitários, ampliação do almoxarifado, instalação de drywall nos consultórios odontológicos, instalação de ampla cobertura na área externa para realização de atividades ao ar livre e a para entrega de leite in natura, colocação de piso intertravado em toda a área do estacionamento, espelhamentos de todos os vidros da unidade, instalação de nova comunicação visual, instalação de computadores e totem de gerenciamento de filas, regularização de rede de escoamento pluvial e pintura interna e externa.

Representando o prefeito Airton Garcia, a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, lembrou que o prédio precisava de reforma e adequações de salas e locais para a entrega do leite in natura. “Climatizamos as salas e os consultórios e mudamos também toda a recepção com rebaixamento de balcão para um atendimento mais humanizado. As reformas e ampliações das unidades de saúde da atenção básica oferecem melhores condições de trabalho para os servidores e melhoria e agilidade no atendimento da população. Nessa USF contamos com o trabalho dos médicos e equipes multidisciplinares que são responsáveis pelo atendimento de 8 mil famílias”.

O vereador Lucão Fernandes, presidente da Comissão de Saúde do Poder Legislativo, representando o presidente da Câmara Municipal, Marquinho Amaral, explicou que a Secretaria de Saúde fez um diagnóstico de todas as unidades de saúde. “Temos uma cidade para cuidar e o poder legislativo tem sido parceiro da Prefeitura. Nossos colegas vereadores tem destinado emendas parlamentares para realização de importantes obras e hoje estamos entregando mais uma reforma que vai proporcionar um atendimento de excelência para os moradores de toda a região do Antenor Garcia”, frisou.

As Unidades de Saúde da Família atendem entre 50 e 60 usuários do SUS por dia. Cada uma tem mais de 4 mil pessoas cadastradas de acordo com o território. A equipe de cada uma é composta por médico de saúde da família, dentista, enfermeiros, auxiliares e agentes comunitários de saúde. As consultas são sempre agendadas e os tratamentos acompanhados pela equipe multidisciplinar.

Também participaram do evento o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, a secretária adjunta de Saúde, Luciana Cardeira, Crislaine Mestre, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Lineu Navarro, além de servidores públicos da unidade.

