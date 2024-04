Ser gentil no dia a dia favorece a saúde mental

SIGA O SCA NO

Psicóloga afirma que atos de gentileza podem trazer mais qualidade de vida

Um abraço, um sorriso, um simples bom dia ou boa tarde são capazes de mudar o dia de alguém. Acredite: a gentileza pode fazer bem para a saúde não só de quem a recebe, mas também de quem a oferece.

Os atos de gentileza, segundo a psicóloga da Hapvida NotreDame Intermédica, Elaine Souza, podem trazer mais qualidade de vida para as pessoas, já que proporcionam mais bem-estar. Além disso, até o fato de presenciar atos gentis é capaz de aumentar de forma duradoura a felicidade.

“Quem nunca ouviu a famosa frase gentileza gera gentileza? O que ela quer dizer? Significa que a prática tem efeitos positivos, inclusive para a saúde mental”, explica Elaine.

A profissional afirma que estudos científicos comprovam que pessoas mais gentis possuem níveis reduzidos de ansiedade, estresse e pressão arterial. Há também relatos de atenuação de problemas cardiovasculares, dentre diversos outros benefícios físicos.

“Atos de gentileza trazem mais qualidade de vida, pois geram uma visão mais positiva, além de desenvolver capacidade muito maior de empatia e compaixão”, destaca a psicóloga.

Ainda segundo Elaine, até mesmo a prática do voluntariado faz bem para a saúde e reduz a probabilidade de morte precoce, já que estimula as pessoas a cuidarem mais do próximo.

O que são atos de gentileza?

Para a psicóloga da Hapvida NotreDame Intermédica, são considerados atos de gentileza desde ações corriqueiras — como cumprimentar uma pessoa, pedir licença ou agradecer diante de favor recebido — até iniciativas mais solidárias, empáticas e pacientes.

“Ceder lugar no ônibus para uma pessoa mais idosa ou que tenha uma necessidade especial, ter sensibilidade com um colega de trabalho ou oferecer um café, uma água ou um almoço para quem está prestando um serviço na sua casa são alguns exemplos de atos de gentileza que precisam ser praticados cada dia mais. Porque além de ajudar o outro, sem dúvida, traz muito bem-estar e mais qualidade de vida para nós mesmos”, recomenda Elaine.

