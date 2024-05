Prefeitura libera vacinação contra a gripe para todos os públicos a partir desta sexta-feira

Mulher recebe vacina - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, comunica que a partir desta sexta-feira (03/05), São Carlos vai ampliar a vacinação contra a gripe para toda a população maior de 6 meses de idade, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.

A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários, no entanto, até esta quinta-feira (02/05) a cobertura vacinal dos grupos elegíveis para avaliação totalizou 29,89%, o que corresponde a 26.572 doses aplicadas. Das categorias para cobertura vacinal segundo o Ministério da Saúde para a campanha desse ano, nossas gestantes atingiram até agora 10,89%, as puérperas 5,60%, as crianças 19,74% e os idosos 34,01%.

O objetivo da Campanha é reduzir complicações, internações e óbitos pela infecção causada pelo vírus influenza. Por isso, as doses são trivalentes, ou seja, protegem contra a influenza A (H1N1 e H3N2) e a influenza B. Crianças que vão receber o imunizante pela primeira vez deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

“Apesar de liberada para todos os públicos acima de seis meses, a diretora de Vigilância em Saúde reforça a importância de os públicos prioritários buscarem a imunização contra a Influenza. Quanto mais pessoas vacinadas, maior proteção teremos contra o vírus da gripe, evitando assim casos graves da doença e internações. A vacina segue sendo fundamental na prevenção de doenças”, disse Denise Martins.

Depois de aplicada, a vacina leva cerca de 15 dias para conferir imunidade à pessoa que a recebeu, o que reforça a importância de se buscar a proteção o mais cedo possível, para garantir a imunidade antes da queda das temperaturas, quando há prevalência da circulação dos vírus respiratórios.

A imunização acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s), das 7h30 às 16h30, exceto na UBS da Vila São José, que está em reforma. No ato da imunização, as pessoas devem levar um documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação.

Em 2023, o município de São Carlos atingiu 58% de cobertura vacinal dos grupos prioritários.

