Outubro Rosa: Saúde alerta sobre a importância do exame de mamografia

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em alusão ao mês Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama e de colo do útero, reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. No caso do câncer de mama, ressalta a importância do exame de mamografia.

A mamografia é um exame de imagem fundamental na detecção precoce do câncer de mama. Sua importância se destaca em vários aspectos: detecção precoce, redução de mortalidade, identificação de alterações, orientação para tratamentos, educação e conscientização e acompanhamento.

A mamografia pode identificar tumores em estágios iniciais, quando ainda são pequenos e não palpáveis. Isso aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e cura. Estudos mostram que a realização regular de mamografias está associada à redução das taxas de mortalidade por câncer de mama, especialmente em mulheres com idade a partir dos 40 anos.

Além de tumores, a mamografia pode detectar microcalcificações e outras alterações que podem indicar a presença de câncer, permitindo um acompanhamento mais próximo. Os resultados da mamografia ajudam os médicos a determinar a melhor abordagem de tratamento, caso um câncer seja detectado.

O exame também desempenha um papel importante na educação das mulheres sobre a saúde mamária e a importância do autocuidado e da detecção precoce. Para mulheres que já foram tratadas por câncer de mama, a mamografia é uma ferramenta essencial para monitorar a saúde mamária e detectar recidivas precoces.

Segundo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres, após o câncer de pele. Para o Brasil, foram estimados 73,6 mil novos casos em 2024, com um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. É relativamente raro antes dos 35 anos, mas acima desta idade a incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. O Ministério da Saúde afirma que cerca de 17% dos casos podem ser evitados por meio de hábitos de vida saudáveis.

O câncer do colo do útero, por sua vez, é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no mundo, depois do câncer de mama, e a principal causa de morte por câncer entre mulheres em muitos países. No Brasil, é o terceiro tumor mais incidente na população feminina com 17 mil novos casos por ano no triênio 2023-2025, correspondendo a uma taxa de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres.

SÃO CARLOS – A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ressalta que o Sistema Único de Saúde (SUS) vem ofertando mensalmente 1.170 exames de mamografia, sendo que 250 são realizados no Hospital Universitário (HU-UFSCar) e 920 na Santa Casa de São Carlos.

A solicitação para fazer a mamografia pode ser solicitada diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) ou nas Unidades de Saúde da Família (USF’s), por meio de consulta médica ou consulta de enfermagem.

De acordo com a secretária de Saúde, Jôra Porfírio, mensalmente sobram vagas para o exame de mamografia. “Não temos filas para esse exame, a mamografia já é marcada após a consulta. O exame de Papanicolau, que detecta alterações nas células do colo do útero, é coletado na unidade também durante a consulta. Por isso alertamos as mulheres para que procurem a unidade mais próxima da sua residência e façam seus exames de rotina”, alerta a secretária.

As pacientes diagnosticadas com câncer de mama são encaminhadas para o Ambulatório Oncológico. Nesta unidade elas passam por consultas médicas com oncologistas e iniciam o tratamento quimioterápico ou de hormonioterapia e de radioterapia. A cirurgia, quando necessária, também é marcada pelo Ambulatório. Hoje 369 pacientes diagnosticadas com câncer de mama recebem tratamento.

O Ambulatório Oncológico está localizado na rua Paulino Botelho, 865, na Vila Pureza. Os telefones para contato são 3368-4833 ou 3419-3460. O atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h às 17h.

