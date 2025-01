Fibromialgia e Lúpus - Reumatologistas explicam as doenças

Fibromialgia: síndrome provoca dor crônica generalizada e afeta mais mulheres

A fibromialgia é uma síndrome que se caracteriza por dores generalizadas, principalmente na musculatura, que podem durar mais de três meses, sem apresentar, no entanto, evidências de inflamação nos locais doloridos. Junto com a dor, outros sintomas como fadiga, distúrbios no sono, alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais podem acometer os pacientes.

A doença é relativamente comum e, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), afeta cerca de 2% a 3% da população brasileira, com uma maior incidência em mulheres do que em homens, sobretudo na faixa etária entre 30 e 50 anos de idade.

“Há uma alteração no sistema nervoso central do paciente que faz com que ele passe a ter uma percepção de dor amplificada. Situações que não causariam dor normalmente a outras pessoas, causam muita e intensa dor em pacientes com fibromialgia”, explica o reumatologista José Eduardo Martinez, presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

De acordo com ele, a fibromialgia também pode aparecer em pacientes que apresentam outras doenças reumáticas, como artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico, o que, muitas vezes, dificulta uma completa melhora dos pacientes.

O reumatologista explica que o diagnóstico da fibromialgia é clínico, com o médico analisando criteriosamente o histórico do paciente, com exames físicos e outros que auxiliam para afastar condições que podem causar sintomas semelhantes. “Algumas pessoas têm uma predisposição genética para desenvolver a fibromialgia, mas este não é um fator determinante. O problema pode ser consequência de infecções, por exemplo, ou de questões emocionais, como estresse, traumas e depressão”, ressalta Martinez.

O entendimento da doença pelo paciente sempre é importante, para que possa compreender as várias situações que terá que enfrentar. “No tratamento da fibromialgia, os exercícios físicos elevam o nível de serotonina, melhoram o sono e melhoram a depressão. Já os medicamentos são usados com bons resultados. Em algumas pessoas, episódios de dor intensa desencadeiam uma alteração permanente no sistema nervoso central”, completa o reumatologista Rafael Navarrete, coordenador da Comissão de Dor da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR).

A fibromialgia é uma doença autoimune?

Não. A Fibromialgia não é uma doença autoimune. Autoimunidade é um termo utilizado para designar um grupo de doenças em que o sistema imunológico (de defesa) ataca o próprio corpo. Quer dizer, o sistema imunológico, responsável por defender o organismo contra bactérias e vírus invasores passa a acreditar que as proteínas das células de diferentes partes do corpo são invasoras e envia células de defesa para atacá-las e isolá-las, destruindo estruturas e causando diferentes sintomas nos pacientes. Dentre a doenças autoimunes estão o Lúpus Eritematoso Sistêmico, a Artrite Reumatoide, a Esclerose Múltipla, o Diabetes tipo 1 e outras.

Quais são os sintomas?

Dor generalizada é o principal sintoma e pode estar presente em diversos pontos do corpo;

é o principal sintoma e pode estar presente em diversos pontos do corpo; Fadiga como falta de energia e cansaço excessivos, mesmo após dormir muitas horas;

Distúrbio do sono reparador ou profundo;

Sensação de formigamento em mãos e pés;

Dificuldades cognitivas, como problemas para se concentrar por longos períodos de tempo;

Ansiedade e ou depressão podem estar associados.

É fácil fazer diagnóstico da fibromialgia?

Não é um diagnóstico simples de fazer, pois as dores crônicas e generalizadas fazem parte de uma série de doenças. São queixas comuns em ambulatório/consultório médico. Quando existem estas queixas e os sintomas não respondem à medicação mais comum, como analgésico e anti-inflamatório, é muito importante acompanhamento bem próximo deste paciente, com exames laboratoriais, exames de imagem, algumas vezes, biopsias, para se fazer um diagnóstico preciso.

É facil tratar a fibromialgia?

A fibromialgia pode ser bem controlada. A resposta ao tratamento dependerá da intensidade da doença no paciente. Vários fatores influenciam a boa resposta terapêutica como a compressão da doença pelo paciente, os fatores genéticos, o comprometimento psicológico, insatisfação no trabalho e familiar.

Qual o tratamento da fibromialgia?

O tratamento é individualizado e irá depender dos sintomas apresentados por cada paciente e do momento de vida do paciente.

Lúpus Eritematoso Sistêmico: doença inflamatória crônica de origem autoimune atinge principalmente as mulheres

Entre as características mais marcantes do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) são lesões conhecidas como asas de borboleta (devido à sua distribuição no rosto). Pacientes acometidos pelo LES apresentam também fotossensibilidade à exposição do sol, cansaço, desânimo, dores articulares principalmente nas juntas, emagrecimento e perda de apetite - que variam conforme a intensidade e fase da doença.

Um de seus indicadores mais preocupantes é a inflamação dos rins (nefrite) que pode chegar a estados muito graves e levar ao desenvolvimento de demais mazelas. A doença também pode causar importantes inflamações nas membranas do coração e pulmão.

O que é Lúpus?

A causa do Lúpus ainda não está bem esclarecida, mas é atribuída a vários fatores como genéticos, epigenéticos, hormonais, ambientais e imunológicos. É uma doença autoimune, mais rara, mas potencialmente muito grave, daí a importancia da valorização do diagnóstico e do tratamento precoces. Essa inflamação pode ocorrer em vários sistemas, peles, articulações, rins, sistema nervoso central. A sua gravidade depende do órgão foi acometido.

Pode ser uma doença de fácil manejo, de fácil controle, mas pode vir a ser uma doença de muita gravidade. Por isso, fundamental procurar um médico rapidamente, alerta o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, José Eduardo Martinez. De acordo com ele, o médico fará não só uma avaliação do diagnóstico e sim da gravidade, de acordo com a manifestação e o órgão envolvido.

Quais os sintomas?

Os sintomas do Lúpus podem variar de indivíduo para indivíduo, mas de forma geral, são: falta de apetite, perda de peso, febre e o aumento dos gânglios. As manifestações de pele são constatadas em 70% dos pacientes no início da doença, e em 80-90% na sua evolução. A principal lesão cutânea aguda é o rash na face, chamada “asa de borboleta”, identificado em 30-60% dos casos, sendo altamente sensível à luz solar.

O diagnóstico do Lúpus baseia-se na combinação de sintomas clínicos e alterações laboratoriais, com a exclusão de outras doenças. Existem critérios de classificação de várias entidades médicas e científicas que ajudam neste processo.

Lúpus pode causar complicações na gravidez?

A maioria das mulheres pode ter uma gestação segura e bebês saudáveis. No entanto, como o Lúpus pode levar a alguns riscos na gravidez, causada pela inflamação generalizada e por comprometimentos vasculares, pode ocorrer aumento da pressão arterial, pré-eclâmpsia e parto prematuro. Há medicações contra o Lúpus que devem ser interrompidas alguns meses antes de a mulher tentar engravidar. Algumas podem ser usados com segurança na gravidez, outras podem ser prejudiciais ao bebê.

Sobre a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR)

A Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) é uma associação civil científica de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 15 de julho de 1949, na cidade do Rio de Janeiro, pelos médicos Herrera Ramos, Waldemar Bianchi, Pedro Nava, Israel Bonomo, Décio Olinto e outros, tendo mantido desde então sua tradição científica, acompanhando e promovendo o desenvolvimento da especialidade no Brasil e com um importante papel também internacional, especialmente entre os países da América Latina. Filiada à Associação Médica Brasileira, conta em torno de 2 mil associados, congrega 26 sociedades regionais estaduais, assessorias e comissões científicas e representações em associações nacionais e internacionais e junto ao Ministério da Saúde.

Leia Também