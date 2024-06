Estudo da UFSCar busca voluntários que têm dor cervical

Crédito: Freepik

O principal objetivo deste estudo é investigar a influência da cinesiofobia, catastrofização, ansiedade e depressão na resposta aguda ao exercício em pessoas com dor crônica no pescoço. Além disso, o estudo também visa investigar se o nível de atividade física e o comportamento sedentário também possuem influência na resposta aguda ao exercício.

Através da participação no estudo, os voluntários serão beneficiados com uma avaliação completa em relação à ativação dos músculos profundos do pescoço, capacidade de realizar atividades no dia-a-dia e dor no pescoço por meio de questionários e avaliação do processamento de dor através dos testes específicos para essa finalidade.

Além das informações sobre a sua saúde, os voluntários serão avaliados de acordo com alguns fatores psicológicos através de 3 questionários referentes a catastrofização da dor, o qual é um processo de pensamentos negativos que se concentram em excesso na dor; cinesiofobia, a qual é o medo de realizar os exercícios ou evitar exercícios por medo da dor; e ansiedade e depressão.

Os voluntários também serão convidados a utilizar o Actígrafo, um equipamento pequeno que fica posicionado na coxa direita por 7 dias consecutivos. Este equipamento fará medidas como número de passos, quantidade de horas dormindo, andando, sentado, deitado ou em pé por dia e através disso gerar um relatório completo identificando todos os fatores citados e a presença de comportamento sedentário ou não.

Para participar, é necessário atender aos seguintes critérios:

- Ter dor no pescoço por mais de 3 meses e não ter realizado cirurgia no local;

- Idade entre 18 e 65 anos;

- Não estar realizando nenhum tratamento no pescoço ou lombar (atualmente e nos últimos 3 meses);

- Não ter iniciado uma nova atividade física nas últimas 2 semanas.

- Não realizar atividade física regular na água (Ex: natação, hidroginástica)

A avaliação inicial acontece em 2 visitas presenciais ao Departamento de Fisioterapia (UFSCar).

Se você tem dor no pescoço e ficou interessado em participar, basta preencher o formulário ou entrar em contato pelo whatsapp: (16) 99109-6972

CAAE 71098923.5.0000.5504

