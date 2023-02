Entenda o que é a virose da mosca e saiba como se proteger

SIGA O SCA NO

Na gastroenterite o paciente apresenta vômito, febre e diarreia - Crédito: (Crédito: Banco de Imagem/Freepik)

É justamente no período mais quente e chuvoso do ano que aumentam os casos de viroses, seguidas de diarreias. E, nesta época, uma doença que apresenta alta nas confirmações é a virose da mosca, que acomete o trato intestinal.

Mas, apesar do nome, a doença não possui necessariamente relação com o inseto. Quem explica é a infectologista do Hapvida NotreDame Intermédica, Christianne Takeda.

“Esse foi um termo que pegou por causa do aumento dos casos de diarreia e vômito nessa época chuvosa que, coincidentemente, têm relação com o aparecimento de moscas”, explica. “Mas, a gastroenterite, nada mais é do que quando o paciente apresenta vômito, febre e diarreia”, completa.

Gastroenterite

Por outro lado, as moscas podem transmitir doenças, inclusive as que causam problemas intestinais, como a gastroenterite. Assim, a infectologista elenca alguns cuidados a serem tomados, especialmente no preparo de alimentos.

“As moscas podem sim transmitir doenças, inclusive a gastroenterite. Para prevenir basta seguir algumas dicas simples, como: lave bem as mãos antes de comer; proteja os alimentos para que os insetos não pousarem; higienize os alimentos crus antes de comer; e prefira sempre alimentos feitos na hora. E, se por acaso vier a adoecer, procure assistência médica”, conclui Takeda.

De acordo com o Ministério da Saúde, há ainda outros cuidados para evitar a transmissão da doença, como: desinfetar as superfícies, utensílios e equipamentos utilizados na preparação de alimentos; beber água tratada; evitar o consumo de alimentos crus ou mal cozidos; e manter a tampa do lixo sempre fechada, evitando o aparecimento de moscas.

Leia Também