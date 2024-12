Compulsão alimentar e fim de ano: aprenda a como controlar os impulsos durante as festas

Para evitar excessos, a dica é refletir antes de comer (Crédito - Banco de Imagem - Freepik) -

Com a chegada das festas de fim de ano, muitas pessoas enfrentam dificuldades para manter o controle sobre a alimentação. Entre as complicações mais comuns está a compulsão alimentar, um comportamento muitas vezes associado a fatores emocionais e psicológicos, mas que também pode ser influenciado por hábitos alimentares inadequados.

Para ajudar a entender e controlar essa situação, a nutricionista Ingrid Massaroto, da Hapvida NotreDame Intermédica, esclarece as principais causas e estratégias para lidar com a compulsão alimentar, especialmente nesse período de festas.

Segundo a especialista, os sinais de que uma pessoa está desenvolvendo compulsão alimentar incluem pensar constantemente em comida e recorrer à alimentação como forma de lidar com emoções. Durante as festas de fim de ano, essa condição tende a se intensificar, já que as emoções estão à flor da pele e as tentações alimentares aumentam.

“A compulsão alimentar é um distúrbio que vai além da fome física, sendo fortemente influenciado por fatores emocionais e psicológicos. Esses comportamentos impactam diretamente a saúde mental e física. Além do ganho de peso, ela pode desencadear doenças como diabetes e hipertensão”, alerta a nutricionista.

Para ajudar os pacientes a lidar com esses impulsos, Ingrid sugere que a combinação de acompanhamento nutricional com apoio psicológico é essencial. “O trabalho conjunto entre o nutricionista e o psicólogo é fundamental para quem sofre de compulsão alimentar, pois permite que o paciente aprenda a se alimentar de forma adequada e desenvolva técnicas para controlar os pensamentos impulsivos. Uma das perguntas que podemos fazer é: 'Eu realmente preciso comer mais, mesmo já estando satisfeito?'”, orienta.

Dicas

Para evitar excessos, a dica é refletir antes de comer. “É importante se perguntar se realmente está com fome ou se está apenas reagindo a um impulso emocional”, explica a nutricionista. Estratégias como controlar as porções, priorizar os alimentos mais desejados e moderar o consumo de bebidas alcoólicas são essenciais para manter o equilíbrio.

Além disso, a prática regular de exercícios físicos pode ajudar a controlar a compulsão alimentar, ocupando a mente e ajudando o corpo a gastar calorias. No entanto, é sempre recomendável procurar um profissional de educação física para orientações específicas.

“O exercício físico ajuda a manter a mente ocupada e o corpo ativo, contribuindo para a redução da ansiedade e do estresse. Além disso, ajuda o corpo a gastar calorias, equilibrando o consumo energético”, acrescenta Ingrid.

Para finalizar, a nutricionista da Hapvida dá um conselho importante para quem deseja aproveitar as comemorações de maneira equilibrada.

“Aproveite as festas, viva o momento e coma o que realmente deseja, mas sempre de forma consciente. Lembre-se: sua mente é sua melhor amiga, mas também pode ser sua pior inimiga. Portanto, aprenda a controlá-la para manter uma rotina saudável nas comemorações de fim de ano”, conclui.

