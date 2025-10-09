Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado com grande carreata neste domingo

Pela primeira vez, a região sudeste de São Carlos realizará uma carreata em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, unindo fé e devoção em um grande evento neste domingo (12). A celebração é uma iniciativa conjunta das paróquias São João Batista, do bairro Santa Felícia, e São João Paulo II, do Jardim Embaré.

A programação terá início às 17h, em frente à Igreja São João Batista, no Santa Felícia, onde os fiéis se reunirão para a saída da carreata, que seguirá pelas ruas da cidade conduzindo a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O cortejo terminará na Igreja São João Paulo II, no Jardim Embaré, onde será celebrada a Santa Missa.

As duas paróquias se uniram para organizar uma estrutura especial, com o apoio de equipes e voluntários, garantindo a acolhida de todos os devotos. Além da igreja, será montado um espaço ao lado, com telão para transmissão da missa, permitindo que todos acompanhem o momento de fé e celebração.

A comunidade é convidada a participar deste ato de devoção e amor à Padroeira do Brasil, que promete emocionar e reunir centenas de fiéis da região.

