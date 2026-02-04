Santa Casa celebra o Dia de SÃ£o JosÃ© com momento de fÃ© e bÃªnÃ§Ã£o na capela

Nesta quinta-feira (19), data em que é celebrado o Dia de São José, patrono da Santa Casa de São Carlos, a instituição promoveu um momento especial de oração e reflexão em sua capela. A cerimônia reuniu o provedor Antonio Valerio Morillas Junior, a diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, o mesário Omar Casale e colaboradores.

A celebração foi conduzida pelo padre Vagner Peruchi, que realizou uma bênção e conduziu uma reza, reforçando a importância da espiritualidade no ambiente hospitalar. Durante a reflexão, o sacerdote destacou o significado de São José para a história da instituição, que completa 135 anos. “Há 135 anos nascia a Santa Casa aqui em São Carlos, tendo como seu patrono São José, um homem de muitas virtudes, de amor e acolhimento. Pai adotivo de Jesus, ele representa aquele que acolhe em todas as situações. E essa é também a missão da Santa Casa: acolher todos que aqui chegam, pacientes, colaboradores e toda a comunidade”, destacou.

O padre também ressaltou a importância de momentos de oração dentro do cotidiano hospitalar. “Em meio a tantas situações desafiadoras, parar para rezar acalma o coração e nos lembra que temos a quem recorrer. São José é esse intercessor, aquele a quem confiamos nossas intenções, pedindo que nos ajude a dizer ‘sim’ à nossa missão, assim como ele disse”, completou.

Para o provedor Antonio Valerio Morillas Junior, celebrar o Dia de São José é reafirmar os valores que sustentam a atuação da instituição. “São José representa o acolhimento, o cuidado e a dedicação silenciosa, valores que fazem parte do dia a dia da Santa Casa. Este momento de oração fortalece nossa fé e renova nosso compromisso com cada paciente, com cada colaborador e com toda a comunidade que confia em nosso trabalho”, afirmou.

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