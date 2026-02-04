Assembleia de Deus promove congresso para jovens e adolescentes em fevereiro

A Assembleia de Deus Ministério Belém de São Carlos promove, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o Congresso Unificado de Jovens e Adolescentes, reunindo os departamentos Promise (UJADeSC) e Força Teen (UAADeSC). O evento será realizado na igreja sede e promete quatro dias de intensa adoração, louvor e ministração da Palavra de Deus.

Com o tema “Submersos: o raso não me serve mais”, o congresso tem como objetivo conduzir jovens e adolescentes a uma vivência mais profunda com Deus, estimulando uma fé autêntica, comprometida e transformadora. A proposta é desafiar a juventude cristã a romper com a superficialidade espiritual e viver uma entrega total ao Senhor.

A programação contará com momentos de louvor, adoração congregacional e mensagens edificantes, promovendo comunhão entre jovens, adolescentes e toda a igreja. A união dos dois departamentos fortalece ainda mais o evento, tornando-o um marco na história da igreja local.

O congresso acontecerá na sede da Assembleia de Deus Ministério Belém, localizada na Rua Hugo Dornfeld, nº 373, na Vila Marcelino, em São Carlos. As atividades terão início diariamente às 18h.

A liderança da igreja espera que o congresso seja um tempo de avivamento e renovação espiritual, impactando a vida dos participantes, fortalecendo chamados e despertando vocações ministeriais, além de edificar a igreja para cumprir seu propósito nesta geração.

O evento contará com a presença dos pregadores convidados, pastor Lucas Lima, de São Paulo, e Rubens Franco, de Minas Gerais. A Assembleia de Deus Ministério Belém de São Carlos e Ibaté é presidida pelo pastor Eli Martins de Souza, tendo como líderes gerais o evangelista Isaías Peixoto, responsável pelo Promise, e o evangelista Heber Luis, líder do Força Teen.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do Promise, do Força Teen e da Assembleia de Deus Ministério Belém.

