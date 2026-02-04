(16) 99963-6036
quarta, 04 de fevereiro de 2026
Religião

Assembleia de Deus promove congresso para jovens e adolescentes em fevereiro

04 Fev 2026 - 14h30Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Assembleia de Deus promove congresso para jovens e adolescentes em fevereiro -

A Assembleia de Deus Ministério Belém de São Carlos promove, entre os dias 14 e 17 de fevereiro, o Congresso Unificado de Jovens e Adolescentes, reunindo os departamentos Promise (UJADeSC) e Força Teen (UAADeSC). O evento será realizado na igreja sede e promete quatro dias de intensa adoração, louvor e ministração da Palavra de Deus.

Com o tema “Submersos: o raso não me serve mais”, o congresso tem como objetivo conduzir jovens e adolescentes a uma vivência mais profunda com Deus, estimulando uma fé autêntica, comprometida e transformadora. A proposta é desafiar a juventude cristã a romper com a superficialidade espiritual e viver uma entrega total ao Senhor.

A programação contará com momentos de louvor, adoração congregacional e mensagens edificantes, promovendo comunhão entre jovens, adolescentes e toda a igreja. A união dos dois departamentos fortalece ainda mais o evento, tornando-o um marco na história da igreja local.

O congresso acontecerá na sede da Assembleia de Deus Ministério Belém, localizada na Rua Hugo Dornfeld, nº 373, na Vila Marcelino, em São Carlos. As atividades terão início diariamente às 18h.

A liderança da igreja espera que o congresso seja um tempo de avivamento e renovação espiritual, impactando a vida dos participantes, fortalecendo chamados e despertando vocações ministeriais, além de edificar a igreja para cumprir seu propósito nesta geração.

O evento contará com a presença dos pregadores convidados, pastor Lucas Lima, de São Paulo, e Rubens Franco, de Minas Gerais. A Assembleia de Deus Ministério Belém de São Carlos e Ibaté é presidida pelo pastor Eli Martins de Souza, tendo como líderes gerais o evangelista Isaías Peixoto, responsável pelo Promise, e o evangelista Heber Luis, líder do Força Teen.

Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do Promise, do Força Teen e da Assembleia de Deus Ministério Belém.

Leia Também

Paróquia São José abre inscrições para a III Turma de Renovação e Consagração
Religião21h39 - 24 Jan 2026

Paróquia São José abre inscrições para a III Turma de Renovação e Consagração

Assembleia de Deus promove Congresso Unificado nos dias 24 e 25 de outubro
Religião14h16 - 22 Out 2025

Assembleia de Deus promove Congresso Unificado nos dias 24 e 25 de outubro

Relíquia de São João Paulo II é exposta em paróquia no Jardim Embaré
Religião10h02 - 22 Out 2025

Relíquia de São João Paulo II é exposta em paróquia no Jardim Embaré

Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado com grande carreata neste domingo
Fé e devoção13h25 - 09 Out 2025

Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado com grande carreata neste domingo

Últimas Notícias