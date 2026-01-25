Paróquia São José abre inscrições para a III Turma de Renovação e Consagração

Paróquia São José - Crédito: Chitão

A Paróquia São José, em São Carlos, está com inscrições abertas para a III Turma de Renovação e Consagração a São José. A iniciativa convida fiéis a vivenciarem um caminho de fé, formação espiritual e entrega, colocando a própria vida sob a proteção de São José, a quem Deus confiou a Sagrada Família.

A proposta é aprofundar a devoção ao santo por meio de momentos de reflexão, aprendizado e oração, fortalecendo a espiritualidade e o compromisso cristão dos participantes. A consagração é voltada a todos que desejam renovar sua fé e estreitar a relação com São José, exemplo de obediência, humildade e confiança em Deus.

Os interessados devem realizar a inscrição por meio do formulário on-line, disponível no link:

https://forms.gle/UC2fVouMRyVme8Sg7

