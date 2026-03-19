ParÃ³quia SÃ£o JosÃ© divulga programaÃ§Ã£o completa da Semana Santa

A Paróquia São José, divulgou a programação oficial da Semana Santa, com celebrações religiosas que se estendem do Domingo de Ramos até o Domingo de Páscoa. As atividades incluem missas, procissões e momentos de oração que relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

A abertura aconteceu no dia 29 de março, com o Domingo de Ramos. A programação começou às 8h com procissão saindo da Escola Arlindo Bitencourt em direção à igreja, seguida da Santa Missa de Ramos. No período da noite, às 19h, houve nova celebração.

Na segunda-feira (30), os fiéis participam da Via Sacra às 19h30, relembrando o caminho percorrido por Cristo até a crucificação. Já na terça-feira (31), estão previstas duas celebrações: às 15h, missa com unção dos enfermos, e às 19h30, a Missa dos Santos Óleos na Catedral.

A programação segue na quarta-feira (1º de abril), às 19h30, com missa e meditação das dores de Maria. Na Quinta-feira Santa (2), também às 19h30, acontece a celebração da Ceia do Senhor com o tradicional rito do lava-pés, seguida de vigília eucarística.

Na Sexta-feira Santa (3), às 15h, será realizada a celebração da Paixão do Senhor. À noite, às 19h, os fiéis participam da procissão do Senhor Morto e encenação da Paixão.

O Sábado Santo (4) será marcado pela Vigília Pascal às 19h, considerada uma das celebrações mais importantes da Igreja Católica. Encerrando a programação, no Domingo de Páscoa (5), haverá missas às 10h e às 19h.

Leia TambÃ©m