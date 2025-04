Igreja Presbiteriana de São Carlos completa 150 anos de organização

A história das religiões destaca o papel de Martinho Lutero no século XVI, ao fixar suas 95 teses na porta da Capela de Wittenberg, na Alemanha. Esse ato simbólico, repleto de críticas à religião predominante da época, deu início a um movimento que se espalhou por diversos países europeus, entre eles o Calvinismo, desenvolvido por João Calvino e Ulrico Zwinglio, e que fundamentou as bases das igrejas reformadas. Assim nasceu a Igreja Presbiteriana.

Em 1859, o primeiro missionário presbiteriano vindo dos Estados Unidos chegou ao Brasil, desembarcando no porto do Rio de Janeiro. O Reverendo Ashbel Green Simonton, então com apenas 26 anos, trazia consigo o desejo ardente de propagar a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo em nosso país. Anos depois, com o presbiterianismo já estabelecido no Rio de Janeiro, coube ao Reverendo João Fernandes Dagama, pastor calvinista português da Ilha da Madeira, assumir o grande desafio de desbravar o interior paulista. Sua missão era proclamar a verdade bíblica e organizar igrejas fiéis à Palavra de Deus, por meio de uma pregação centrada em Cristo. Chegando ao Brasil em 1870, após sua ordenação nos Estados Unidos, Dagama percorreu fazendas e sítios montado em animais, enfrentando inúmeras dificuldades em busca de terrenos férteis para a plantação de igrejas. Foi no Sítio Monjolinho que seu trabalho deu os primeiros passos em nossa cidade. Em 1875, a Igreja Presbiteriana de São Carlos foi oficialmente organizada, com seus primeiros sete membros.

Em 2025, a igreja segue ativa em seu templo localizado no centro da cidade, no cruzamento das ruas Dona Alexandrina com São Sebastião. O edifício, inaugurado em 1893, é um dos marcos históricos de São Carlos e o prédio religioso mais antigo da cidade. Sua arquitetura é marcada pelo estilo neogótico, facilmente reconhecido pelas janelas e torre com formas ogivais que se projetam para o alto, conferindo ao edifício uma sensação de verticalidade e imponência. Essas características típicas do neogótico destacam a igreja no cenário urbano, tornando-a um dos principais exemplares desse estilo arquitetônico na região.

A programação de encerramento do ano do ano do Sesquicentenário acontece neste final de semana e toda a comunidade Sancarlense está convidada.

26 de abril de 2025 (sexta-feira), às 19h30

Culto de Gratidão pelos 150 anos da Igreja Presbiteriana de São Carlos e do presbiterianismo em nossa cidade, com a presença do Reverendo Wagner Santos, Presidente do Sínodo de Limeira.

27 de abril de 2025 (domingo), às 9h

Culto de Gratidão pelos 150 anos da IPSCarlos, seguido da apresentação de sonhos e projetos para o futuro de nossa igreja e da comunidade.

27 de abril de 2025 (domingo), às 19h

Culto de Encerramento das Celebrações, culminando com um momento especial de confraternização entre membros, convidados e autoridades.

Para mais informações, Whatsapp (16) 988684002 Samuel Gatti

