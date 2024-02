TOR prende suspeito com grande quantidade de dinheiro em Araraquara

SIGA O SCA NO

Um jovem de 23 anos foi preso na manhã deste sábado (03), no Km 282 da SP-310, após ser flagrado em posse de uma grande quantidade de dinheiro, cuja procedência ele não soube explicar.

O TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar realizava a Operação Impacto, na praça de pedágio de Araraquara, quando abordou um VW Virtus, ocupado apenas pelo jovem, e ao pesquisar seu antecedentes criminais, foi constatado que ele tinha passagem por tráfico de drogas.

Os policiais realizaram também uma busca no veículo e localizaram R$ 253.765,00 em notas diversas, em duas sacolas.

Como o suspeito não soube explicar com clareza a origem do dinheiro, as notas foram apreendidas e ele, foi conduzido ao plantão policial, ouvido e liberado.

