Terceira semana do “Natal de Luzes e Sons Ibaté 2023” volta a registrar grande público

A cidade de Ibaté contou com três dias de muita festa e música, na Praça Central. A terceira semana de atrações do "Natal de Luzes e Sons Ibaté 2023".

A programação da semana teve início na sexta-feira, 8, com a participação do Coral da Igreja Presbiteriana do Brasil. No repertório, o coral apresentou vários sucessos emplacados no segmento, emocionando o público presente com muito louvor.

No sábado, 9, a atração foi a nostálgica banda são-carlense Doce Veneno, com um repertório preparado especialmente para a noite de sábado do Natal de Luzes & Sons.

Nem a chuva atrapalhou o show de domingo, 10. A festa ficou por conta da dupla João Carlos & Bruno, que diante de centenas de pessoas, acompanhados de sua banda, os artistas sertanejos encantaram os presentes com um repertório de sucesso.

A tradicional festa natalina, que se tornou um evento turístico na cidade, tem atraído milhares de pessoas que, além das apresentações musicais, visitam as ornamentações natalinas, entre elas, o Presépio Artesanal do Sr. Ângelo Perrucci Neto, que completa 49 anos de tradição; o Presépio em Tamanho Natural; a Princesa na Carruagem Iluminada e o Papai Noel; bem como, a Árvore de Coração e as Asas Iluminadas.

Confira a programação da semana na Praça Central:

15/12 – Sexta – 20h – Apresentação do Coral e Orquestra da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém (Gospel), na Praça Central

16/12 – Sábado – 20h – Show da dupla Gabriel & Ricardo (Viola Raiz e Regional), na Praça Central;

17/12 – Domingo – 20h – Show da Orquestra Facmol (Sopros, Percussão e Evoluções), na Praça Central

