Tem início em Ibaté, a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté promove a campanha de multivacinação contra doenças preveníveis. Essa estratégia de vacinação, que vai até o dia 19 de abril, busca ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes.

Com foco em crianças e menores de 15 anos, não vacinadas ou com esquemas incompletos de acordo com o calendário vacinal, a Prefeitura de Ibaté incentiva a cultura da imunização no município. “Nosso foco é elevar as coberturas vacinais, reduzir a disseminação de doenças imunopreveníveis e impedir a reintrodução de doenças eliminadas ou controladas”, ressalta Elaine Sartorelli Breanza, secretária da Saúde. A ação de vacinação oferece vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Caroline Freire Basaglia, enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica, ressaltou a importância da vacinação. “Essa estratégia é muito importante, tem como objetivo reduzir o risco de adoecimento da população por doenças imunopreveníveis por meio da verificação da situação vacinal”, apontou.

Para garantir a prevenção contra estas doenças é fundamental que os pais ou responsáveis pela criança se dirijam até os PSF’s Esfer, Jardim Mariana e Jardim Icaraí. Além das UBS’s Jardim Cruzado II e Popular, de segunda a sexta-feira das das 8h às 11h e das 13h às 15h.

“Estamos finalizando a estratégia para poder envolver toda a população na campanha e tornar a vacinação acessível a todos”, explica a secretária de Saúde. “Essa é mais uma oportunidade aos pais e responsáveis para assegurarem mais saúde e qualidade de vida aos seus filhos. É indispensável a apresentação da carteirinha de vacinação e documento com foto”, finaliza.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as vacinas disponíveis são:

Poliomielite;

Meningocóccica C Conjugada;

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola);

Febre amarela;

Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae b);

HPV (entre 9 e 14 anos de idade);

Meningocócica ACWY;

Covid-19.

Vacina 100 dúvidas

O Governo de SP, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, criou o portal “Vacina 100 Dúvidas” com as 100 perguntas mais frequentes sobre vacinação nos buscadores da internet. A ferramenta esclarece questões como efeitos colaterais, eficácia das vacinas, doenças imunopreveníveis e quais os perigos ao não se imunizar.

Acesse: https://www.vacina100duvidas.sp.gov.br/

