Sicoob Crediacisc amplia presença em Ribeirão Bonito

O Sicoob Crediacisc, cooperativa de crédito mútuo de São Carlos e região, vai converter o escritório de negócios que mantém em Ribeirão Bonito em Ponto de Atendimento, ampliando os serviços financeiros que já oferece ao município.

A ampliação entrará em funcionamento nos próximos dias e marca mais um compromisso da atual gestão da cooperativa de crédito (2020-2024) liderada pela empresária Lídia Maria Mendes Lima, presidente do Conselho de Administração.

O Sicoob Crediacisc, cooperativa fundada em 2005 em São Carlos, ampliou sua atuação principalmente a partir de 2020 quando se tornou de livre admissão, permitindo que qualquer pessoa física ou jurídica se associe. “Nesta gestão nós fizemos um plano de expansão para ampliar nossa atuação”, explica Lídia.

Além de três unidades em São Carlos – Centro, Vila Prado e Santa Felícia –, o Sicoob Crediacisc tem um ponto de atendimento em Dourado e um escritório de negócios em Ribeirão Bonito desde 2022.

“Vamos seguir nosso plano de expansão, até o final deste semestre implantaremos um escritório de negócios em Itirapina”, explica Lídia Maria. De acordo com a presidente, essas iniciativas reforçam o compromisso assumido com os cooperados e também com a comunidade de São Carlos e região. “Queremos possibilitar que o cooperativismo de crédito possa estar acessível a todos os interessados”, salientou.

Para a presidente do Sicoob Crediacisc, existem muitos motivos para celebrar o fim desta atual gestão. "Enfrentamos uma pandemia, conseguimos executar nosso planejamento, tivemos um 2023 bastante intenso, com muitos serviços e a distribuição de meio milhão de reais no final do ano para os nossos cooperados”, relembra.

Assembleia – No domingo (24), a partir das 9 horas, o Sicoob Crediacisc realiza sua Assembleia anual para apresentar os resultados de 2023 e decidir os próximos passos e diretrizes. O evento será presencial no auditório do SEST-SENAT, rua Vera Lúcia Maiello César, 395, Parque Novo Mundo, a partir das 9 horas. Todos os demonstrativos contábeis já estão disponíveis na cooperativa ou no site www.crediacisc.com.br (http://www.crediacisc.com.br/) .

