Secretaria Municipal da Saúde de Ibaté divulga balanço de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde de Ibaté, através da Vigilância Epidemiológica, apresentou nesta semana um levantamento sobre a incidência dos casos de dengue referente ao ano de 2023 no município.

De acordo com o anunciado, os dados apontam que de janeiro a dezembro de 2023, foram notificados 842 casos, sendo 658 negativos, 184 positivos e nenhum óbito causado pela doença foi registrado.

Elaine Sartorelli Breanza, secretária municipal da Saúde de Ibaté, ressalta que os números de casos positivos de dengue caíram de forma brusca em 2023, comparados aos anos anteriores. "Esses números refletem os esforços de combate ao mosquito Aedes Aeypti no município. A Prefeitura realiza um trabalho contínuo contra a dengue, com ações que são intensificadas para evitar o contágio e a proliferação do mosquito", destaca. "Se cada morador cuidar para que não tenha criadouros do mosquito em sua casa e em seu quintal, a cidade toda estará protegida. Ibaté está fazendo um bom trabalho e queremos melhorar ainda mais e com a ajuda de todos", lembrou Elaine.

Apesar da situação controlada na cidade, as orientações para eliminar criadouros do Aedes Aegypti continuam. Entre os principais cuidados que devem ser tomados, estão: manter a caixa d´água sempre fechada, guardar garrafas de cabeça para baixo, furar vasos e pratos de plantas ou encher de areia até a borda, deixar as calhas d'água limpas de folhas, galhos e sempre desobstruídas, efetuar tratamento adequado em piscinas com cloro, fechar com tela e adicione sal ou água sanitária, semanalmente, em ralos e canaletas.

Elaine Sartorelli lembra que o trabalho conjunto entre as Secretarias de Saúde, de Serviços Públicos e de Educação de Ibaté, tem resultado em ações de conscientização na cidade e no controle do registro de casos. "Todo mundo de mãos dadas para combater os criadouros, faz com que não tenhamos dados alarmantes de dengue em Ibaté", finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também