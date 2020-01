Referência nacional, Merenda nas Férias teve início nessa segunda-feira (06), em Ibaté

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Educação e do Centro de Processamento de Alimentos (CPA), informa que teve início nesta segunda-feira, 06, mais uma edição do programa "Merenda nas Férias", que fornece alimentação aos alunos da rede pública de ensino, na cidade de Ibaté.

O programa, que se tornou referência nacional no ano passado, chegando a ser pauta do programa Encontro com Fátima Bernardes, na Rede Globo, garante aos jovens de Ibaté uma refeição de qualidade, mesmo em período de recesso de aula.

O prefeito José Luiz Parella, idealizador da ação, conta que observou que os alunos voltavam com menos peso, das férias. "Percebemos que eles tinham uma boa refeição quando estavam nas escolas. Foi então que resolvemos implantar o programa 'Merenda nas Férias', que vem dando certo, haja vista que outras cidades da região e do nosso país, tem copiado esse projeto. Isso nos deixa muito felizes, pois estamos no caminho certo”, apontou.

A merenda nas férias atrai um grande número de crianças. A escola municipal “Brasilina Teixeira Ianoni” (Jardim Cruzado) recebe, diariamente, mais de 100 alunos; na escola “Maria Luiza” (Jardim Popular) a média é de pouco mais de 50 estudantes; e na “Vera Trinta” (Icaraí), cerca de 70 crianças fazem suas refeições.

Para o prefeito, o número de refeições mostra o quanto é importante manter esse programa na cidade. “Nada como uma boa alimentação para contribuir com o desenvolvimento de nossos pequenos. Sem dúvida, um importante diferencial para eles, sem falar do carinho e cuidado que os funcionários, responsáveis pela merenda, têm para preparar essas refeições, sempre preocupados com o bem estar de cada aluno”, destacou o prefeito. “Nada como uma boa alimentação para contribuir positivamente com o desenvolvimento de nossos pequenos, sem dúvida um importante diferencial para eles, sem falar do carinho e cuidado que os funcionários responsáveis pela merenda têm para preparar as refeições, sempre preocupados com o bem estar de cada aluno”, destacou Zé Parrella.

Assim como no ano letivo, a alimentação oferecida no 'Merenda nas Férias' segue as orientações das nutricionistas que realizam um rigoroso acompanhamento, sendo as refeições preparadas pelas cozinheiras da rede pública municipal de ensino, em parceria com a equipe do CPA. “Nosso principal objetivo é a saúde e o bem estar dos alunos, além da importante contribuição para que, ao retornarem das férias, mantenham o mesmo rendimento escolar, sem nenhum risco de déficit ou queda no rendimento escolar”, finalizou Zé Parrella.

A merenda escolar nas férias é fornecida de segunda a sexta-feira, das 11h às 12h, nas Escolas “Maria Luiza” (no bairro Popular); “Brasilina Teixeira Ianoni” (no Jardim Cruzado); e “Vera Trinta” (no Jardim Icaraí).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também