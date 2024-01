Referência em todo o Brasil, "Merenda nas Férias-edição 2024" inicia em Ibaté

Merenda ibate -

Tradição na cidade de Ibaté durante as férias, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura e do Centro de Processamento deAlimentos (CPA), informa que o Projeto “Merenda nas Férias” inicia nesta quarta-feira (03), seguindo até o dia 06 de fevereiro, fornecendo alimentação aos alunos da rede Municipal de Ensino.

Denominado de “Merenda nas Férias”, o projeto é destinado aos alunos da rede municipal de ensino, de segunda à sexta-feira, das 11h às 13h, e as refeições são realizadas nas escolas Brasilina Teixeira Ianoni (Jardim Cruzado) e Antonio Deval (Jardim Icaraí), pontos estratégicos do município, visando atender todos os bairros.

Dessa vez, o projeto não pode acontecer na escola Vera Helena Trinta Pulcinelli, no bairro Jardim Icaraí, pois a unidade de ensino está em reforma durante as férias.

Segundo o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, essa é uma ação de grande importância para os alunos e com um reflexo positivo em suas rotinas, pois grande parte das crianças realiza na unidade escolar a refeição mais reforçada do seu dia. “Sabemos que a alimentação é um dos fatores importantes para o progresso da educação pública no Brasil, dessa forma, com a oferta adequada de nutrientes, é possível melhorar a aprendizagem nas escolas e consequentemente elevar a qualidade do ensino”, afirmou o gestor.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Danielle Chaves, aponta que uma boa alimentação é importante para contribuir com o desenvolvimento dos alunos. “Sem dúvida é um diferencial para essas crianças, sem falar do carinho e cuidado que os funcionários, responsáveis pela merenda, têm para preparar essas refeições, sempre preocupados com cada pequeno”, destacou.

Assim como no ano letivo, a alimentação oferecida no “Merenda nas Férias” segue as orientações das nutricionistas que realizam um rigoroso acompanhamento, sendo as refeições preparadas pelas cozinheiras da rede pública municipal de ensino, em parceria com a equipe do CPA. “Nosso principal objetivo é a saúde e o bem estar dos alunos, além da importante contribuição para que, ao retornarem das férias, mantenham o mesmo rendimento escolar, sem nenhum risco de déficit ou queda no rendimento escolar”, apontou Márcia Pisanelli, responsável pelo Centro de Processamento de Alimentos.

Em 2019, o Projeto Merenda nas Férias foi destaque em rede nacional, pelo Programa “Encontro com Fátima Bernardes”, na Rede Globo de Televisão. Fátima enviou uma equipe de produtores até a cidade para conhecer o funcionamento do programa que foi idealizado na administração do atual prefeito, que sensível às condições e necessidades de muitas famílias de Ibaté, determinou o fornecimento da merenda escolar, também nas férias.



“A gente começa as transformações perto da gente, então que esse exemplo de Ibaté e de outras escolas, faça com que a gente fique atento, porque realmente as pessoas estão precisando e perto da gente, certamente, tem alguém que tá precisando”, relatou a apresentadora Fátima Bernardes.

Após a apresentação dessa reportagem, centenas de gestores municipais também implantaram programa igual, ou semelhante, em seus municípios.

