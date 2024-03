Rede Municipal de Ensino de Ibaté desenvolve conscientização de combate à dengue

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura iniciou um trabalho de conscientização contra a dengue com os alunos da rede pública municipal. O objetivo é reforçar as informações de eliminação dos criadouros do Aedes aegypti e principais sintomas da doença para que os estudantes atuem como multiplicadores, tanto em suas casas como no próprio ambiente escolar.

Conscientizar as crianças para que sejam agentes multiplicadores do conhecimento, essa é uma das metas da Prefeitura de Ibaté no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Durante o mês de março, diretores e coordenadores, além de alunos da rede municipal de ensino, participam de atividades para dissipar informações de prevenção à dengue e atuarem como agentes multiplicadores de combate à doença dentro e fora de casa para eliminação dos criadouros.

As escolas municipais não pouparam dedicação e criatividade para orientar os pequenos, tudo numa linguagem clara e acessível à idade. O trabalho de conscientização e prevenção sobre o mosquito da dengue aconteceu através da contação da história, brincadeiras, atividades com materiais reciclados, confecção de painéis, exposição de desenhos, e até criação de paródia temática.

“O objetivo é reforçar a necessidade de tratarmos sobre a prevenção e combate à dengue nas escolas. Envolvemos ainda todos os coordenadores de ensino e alunos das unidades para serem treinados nessa tarefa. Queremos que a rede de Educação contribua ativamente para despertar nas crianças e adolescentes essa consciência de ajudar tanto na busca ativa ao mosquito como no trabalho de prevenção, para que sejam verdadeiros fiscais da dengue”, disse a secretária municipal de Educação e Cultura de Ibaté, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves.

Esta não é a primeira vez que a rede municipal desenvolve esse projeto. Constantemente projetos interdisciplinares são desenvolvidos nas salas de aula.

