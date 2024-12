Rede municipal de ensino de Ibaté alcança o Selo Ouro

Secretaria de educação de Ibaté - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ibaté, em 2024 aderiu ao Programa Federal Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNA). Este programa é uma iniciativa estratégica que visa garantir que todas as crianças brasileiras estejam alfabetizadas na idade certa. Participar desse compromisso é de extrema importância para os municípios, e há diversos motivos que justificam sua adesão.

Segundo a Secretária de Educação, Danielle Garcia Chaves ao aderir ao CNA, o município demonstra seu compromisso com a educação de qualidade e com a garantia dos direitos das crianças. A alfabetização é um dos principais marcos do desenvolvimento educacional, e estar alinhado a uma iniciativa nacional reflete a seriedade da gestão municipal na busca por melhores resultados educacionais.

Pensando na valorização da Educação no Município, o Prefeito José Luiz Parrela diz que participar de um movimento nacional como o CNA coloca o município em destaque como um local que valoriza a educação e o desenvolvimento das crianças. Isso atrai a atenção de investidores, parceiros e outras instâncias do governo, além de gerar um sentimento de pertencimento e orgulho na comunidade escolar e nas famílias.

Muitas foram as ações para implantar e implementar este programa na Rede Municipal de Ensino e a última, deste corrido ano, foi buscar o Selo de Alfabetização. O Selo de Alfabetização é um reconhecimento para os municípios que demonstram compromissos efetivos com a qualidade da educação infantil e o processo de alfabetização das crianças. Concedido pelo Ministério da Educação (MEC) no Brasil, esse selo simboliza o esforço da uma gestão municipal em garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas na idade certa.

A Rede Municipal de Ensino de Ibaté alcançou o Selo Alfabetização – Ouro com 95 pontos. Com este resultado, coloca o município em destaque, evidenciando seu compromisso com a educação de qualidade. Isso pode gerar mais investimentos e recursos para a educação municipal, além de aumentar a confiança da comunidade nas ações da administração pública. Esse reconhecimento fortalece o papel do município como um exemplo a ser seguido por outras regiões.

A Articuladora Municipal do Programa e Supervisora de Ensino, Daniela Ap. Evangelista Thomazzi, aponta que o recebimento do Selo de Alfabetização – Ouro, tem um impacto significativo no engajamento da comunidade e na valorização da educação que vai muito além de uma certificação, ele é um marco para o município que investe no desenvolvimento educacional, garantindo que cada criança tenha a oportunidade de aprender e crescer em um ambiente de ensino inclusivo, igualitário e de qualidade.

