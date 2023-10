Quatro pessoas morrem em acidente na rodvia SP-215

Crédito: Portal de Casa de Branca

Quatro pessoas morreram após um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na tarde desta quinta-feira (26), na rodovia Rodovia Hélio Moreira Salles (SP-215), entre Casa Branca e Vargem Grande do Sul.

Segundo a concessionária que administra este trecho da rodovia, a colisão foi frontal e chovia no momento do acidente. Três pessoas morreram no local, enquanto que uma faleceu já no hospital. Outras duas vítimas estão internadas na Santa Casa de Casa Branca. Uma em estado grave.

A identidade das vítimas e os veículos que elas ocupavam não foi informado, nem as causas do acidente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também