Projeto “Ibaté em Férias” termina com muita diversão

A Prefeitura de Ibaté, através das Secretarias Municipais de Promoção e Bem-Estar Social; Esportes, Turismo e Lazer; Cultura; Saúde; Educação; Transporte; Merenda e Guarda Municipal, realizou o projeto “Ibaté Em Férias”, entre os dias 17 e 24 de janeiro, que teve como objetivo oferecer opções de lazer para preencher o tempo livre das crianças, de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas.

Cerca de 350 crianças, de 6 a 12 anos, participaram de oficinas de dança, esportes, artes e higiene bucal, com a presença de agentes de saúde e dentista. As atividades aconteceram na Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, no bairro Jardim Cruzado.

Todos receberam café da manhã e lanches, diariamente, além de um alimento mais reforçado, no horário de almoço, em parceria com o projeto Merenda nas Férias.

Amanda Affonso, coordenadora de Assistência Social, conta que algumas atividades foram realizadas na Piscina Municipal e nesta edição preparou uma surpresa. “Todos os dias foram agitados, mas os pequenos foram surpreendidos nesta terça-feira, 23. A Prefeitura trouxe uma carreta musical com personagens infantis, para realizar passeios pela cidade, exclusivamente com as crianças inscritas no projeto”, destacou.

No encerramento, o prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, esteve ao lado das crianças na Escola Municipal Brasilina Teixeira Ianoni, no Jardim Cruzado, onde participou de atividades, comeu pipoca e cachorro quente com a garotada, tirou fotos e checou de perto, o andamento dos projetos “Merenda Nas Férias” e “Ibaté Em Férias”, instituído no seu governo. “Estou feliz de ver nossas crianças brincando, se divertindo e longe das drogas e más companhias”, afirmou.

De acordo com a avaliação final realizada pelos coordenadores com os responsáveis das crianças, o objetivo do projeto foi concluído com sucesso. Os pais/responsáveis elogiaram o projeto, as atividades e contaram sobre a oportunidade que seus filhos tiveram de diversão neste período.

