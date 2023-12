Programação do “Natal Luzes & Sons de Ibaté” continua nesta sexta e sábado

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A cidade de Ibaté tem mais dois dias de apresentações na Praça Central, antes do encerramento do evento.

Nesta sexta-feira, 29, a partir das 20h, apresentação da Banda da Comunidade Êxodo, com muito louvor e mensagens de paz ao público.

No sábado, 30, a partir das 20h, a animação fica por conta de Lê Lopes e Grupo Diversidade, tocando clássicos do samba. No repertório inclui nomes como Beth Carvalho, Clara Nunes, Martinho da Vila, entre outros.

Já no domingo, véspera de Ano Novo, não haverá atrações musicais, mas os visitantes podem visitar as ornamentações da Praça Central.

A programação das festividades segue até 6 de janeiro, quando acontece a apresentação de encerramento do Natal de Luzes e Sons, com o Grupo Folia de Reis Estrela Guia de São Carlos.

