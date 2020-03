Prefeitura de Ibaté toma novas medidas para enfrentar o novo coronavírus

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté tomou novas medidas para que o novo coronavírus não se alastre na cidade. O prefeito José Luiz Parella se reuniu com assessores e integrantes do Gabinete de Combate e Prevenção do Covid-19 da cidade.

Zé Parella entende que ainda não é hora de baixar a guarda na cidade, nesse momento, haja vista que temos ainda uma defasagem de tempo de infecções em relação aos outros países. Por isso, o prefeito determinou novas alterações para que a cidade sofra o menos possível.

Entre as alterações está no atendimento do Hospital Municipal, que passou a ter duas frentes de atendimento: a convencional na rua Floriano Peixoto, que passa atender emergências respiratórias, ou casos que possa ser suspeito de Covid-19; uma nova entrada foi montada pela rua 15 de Novembro, que passará a fazer atendimentos de emergências convencionais como era feito na entrada principal do hospital.

“Essa medida foi tomada com o objetivo de agilizar o atendimento do hospital e não sobrecarregar os atendimentos, uma vez que, vamos entrar em um período mais frio, onde as pessoas que tem problemas respiratórios, de alguma natureza, possam ser atendidas o mais rápido possível”, explicou a secretaria adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza.

Ela explica que nessa ala de atendimento foram montados 02 consultórios para atendimento, inclusive uma sala de emergência com respiradores, uma vez que, o município possui 04 aparelhos, ficando um que estava no Centro Cirúrgico para emergências nas cirurgias eletivas. “Esse ambulatório novo deverá funcionar das 7h até às 22h”, disse a secretária.

Zé Parella também determinou junto ao Gabinete de Prevenção, que as praças públicas e frente de unidades de saúde, sejam lavadas com bactericida e concentração de cloro para a desinfecção desses locais e também ser colocado um tapete com cloro nas entradas na unidades de saúde e velório municipal . “O objetivo é diminuir os riscos de contaminação, uma vez que, nas próximas semanas teremos muitos idosos indo a bancos e lotéricas para receber seus benefícios e temos que ter esses cuidados. Estamos lidando com vidas e precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para preservar nossos idosos, que muito contribuíram com a nossa cidade e nosso país”, declarou o prefeito.

A Prefeitura também está adquirindo termômetros à distância para monitorar esses idosos que estarão nas ruas e a Vigilância Epidemiológica, junto com a Guarda Municipal, estará fazendo esse monitoramento nos comércios da cidade.

Até o momento, a cidade não possui nenhum caso confirmado do novo coronavírus.

