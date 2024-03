Prefeitura de Ibaté alerta famílias para a atualização do Cadúnico para não perder benefícios

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria de Promoção e Bem Estar Social, está notificando as famílias que estão em descumprimentos das condicionalidades do Programa Bolsa Família – PBF, na área de educação.

Para receber o Auxílio Brasil, é preciso cumprir requisitos de saúde, como vacinação e acompanhamento nutricional de crianças menores de sete anos e pré-natal de gestantes, e de educação, como taxas mínimas de frequência escolar.

O Centro de Referência da Assistência Social de Ibaté – Cras, de acordo com o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social- SUAS, tem como prioridade de atendimento as famílias que recebem Bolsa Família e que, principalmente estão em descumprimento de condicionalidades do referido Programa de transferência de renda.

A coordenadora do Cras, Vilma Santos, aponta que o último relatório do PBF consta 28 famílias que estão com o benefício bloqueado no mês de março de 2024, por motivo de excesso de faltas escolares. “Essas famílias devem procurar o Cras com urgência, para atendimento individual, a fim de receberem orientações sobre o auxílio, com o objetivo de superar tal vulnerabilidade. O bloqueio é o segundo efeito gradativo que as famílias têm, uma vez que reincidem na situação de descumprimento, nesse caso excesso de faltas escolares”, destaca. “Outras 73 famílias já receberem advertência e outras 17 estão com seus benefícios suspensos”, finalizou.

Amanda Affonso, coordenadora da Secretaria de Promoção e Bem Estar Social, destaca que as condicionalidades são compromissos assumidos tanto pelas famílias beneficiárias quanto pelo poder público para reforçar o acesso das famílias a direitos sociais básicos. “Para receber o Auxílio Brasil, é preciso cumprir requisitos de saúde, como vacinação e acompanhamento nutricional de crianças menores de sete anos e pré-natal de gestantes, e de educação, como taxas mínimas de frequência escolar”.

As famílias devem procurar o Cras Cruzado, localizado na rua João Fabiano, 10, no Jardim Encanto do Planalto, em Ibaté, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para agendamento.

