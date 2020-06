Prefeitura afere temperatura corporal das pessoas nas filas em Ibaté

A Prefeitura de Ibaté, através da Secretaria Municipal de Saúde, intensificou os trabalhos de fiscalização sanitária em vários pontos da cidade. A ação visa manter o município protegido com objetivo de conter a disseminação da COVID-19 (Coronavírus).

Equipes da Secretaria da Saúde, das Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária, e prestadores de serviços do Centro Comunitário “João Baptista Lopes” e do Centro de Referência da Melhor Idade, foram às ruas para fiscalizar o cumprimento das medidas de combate ao coronavírus, realizando aferimento da temperatura corporal das pessoas em filas de bancos, lotéricas e em estabelecimentos comerciais, e orientar sobre o uso de máscaras, que passou a ser obrigatório na cidade. Os pais que estavam com crianças, na região central da cidade, também foram orientados a deixar as crianças em suas residências.

A secretária adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, destacou a ação realizada pelos profissionais de saúde em orientar as pessoas sobre os cuidados para evitar a contaminação e, sobretudo, em continuar mantendo o isolamento social. “Essas ações serão intensificadas, pois temos notado várias pessoas que não estão respeitando as orientações sanitárias. O objetivo é prevenir e orientar as pessoas sobre a pandemia de coronavírus, porém, se a pessoa monitorada apresentar sinal de febre, ela é orientada pelos agentes como proceder sobre o protocolo que obedece ao Ministério da Saúde”, destacou.

Dos 241 munícipes abordados nesta quinta-feira, 04, apenas uma pessoa se recusou a passar pelo procedimento dos profissionais.

