Prefeitura abre inscrições para o projeto “Ibaté em Férias”

Crianças participarão de oficinas de dança, artes, teatro, música, gincanas, jogos lúdicos, esportes e higiene bucal - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté inicia nesta quarta-feira, 27, as inscrições para o “Projeto Ibaté em Férias”. O programa tem o objetivo de oferecer às crianças do município, nas férias escolares de janeiro, opções de lazer que preencham o seu tempo livre de forma prazerosa e ao mesmo tempo construtiva, por meio do desenvolvimento de atividades lúdicas, esportivas, artísticas, culturais, sociais e turísticas.

As inscrições devem ser realizadas de 27 a 29 de dezembro, das 10h às 16h, nas escolas municipais Brasilina Teixeira Ianoni, no Jardim Cruzado, Maria Luiza Batistela, na Popular e Vera Helena Trinta Pulcinelli, no Jardim Icaraí. Todas as crianças devem residir em Ibaté e ter de 6 a 12 anos para poder participar. No ato da inscrição é necessário a apresentação dos documentos pessoais dos pais e da criança.

As crianças participarão de oficinas de dança, artes, teatro, música, gincanas, jogos lúdicos, esportes, higiene bucal além de muita diversão. A Guarda Municipal fará oficinas mostrando os riscos do cerol [atividade que acontece muito nesse período]. Diariamente, todos os participantes receberão café da manhã e lanches. Também terão uma refeição reforçada no horário do almoço, através do Projeto Merenda nas Férias.

O prefeito de Ibaté, José Luiz Parella, ressalta que a ideia é ocupar as crianças nas férias escolares. “Esse projeto é para tirar nossas crianças do ócio, durante as férias, proporcionando atividades para que elas possam se ocupar e não pensar em fazer coisas erradas, ficando longe das drogas e de más companhias. Portanto, trata-se de mais um projeto pioneiro de Ibaté que, com certeza, assim como o Merenda Nas Férias, se tornará referência para que outras prefeituras possam implantar em suas cidades”, finalizou.

