Prefeito de cidade da região cancela carnaval para colocar ar-condicionado em escolas

O prefeito de Boa Esperança do Sul, Manoel do Vitorinho, anunciou na noite desta segunda-feira (29) o cancelamento do Carnaval 2024 na cidade. A decisão foi tomada após episódios de brigas e confusão causados por parte de algumas pessoas no "Esquenta CarnaBES", que aconteceu no último fim de semana.

Em uma live no Facebook da Prefeitura Municipal, Vitorinho afirmou que uma das vítimas das brigas ainda está hospitalizada, mas sem risco de morte. "Eu, como gestor do município, tenho que preservar a vida das pessoas e não colocar a vida das pessoas em risco", disse.

O prefeito ainda destacou que a população merece festa, mas que a decisão de cancelar o Carnaval foi tomada para garantir a segurança de todos. "O carnaval está oficialmente cancelado. Com o dinheiro que nós iriamos gastar no carnaval, eu vou climatizar (colocar ar condicionado), em todas as escolas do município", afirmou.

Vitorinho concluiu que o ar condicionado é uma benfeitoria muito maior para a população do que o Carnaval. "O ar condicionado vai trazer muito mais benfeitoria para os nossos alunos, nossos professores, e o ar condicionado não dura só quatro dias, dura vários anos", disse.

