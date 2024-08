Policiais militares salvam criança engasgada em Ibaté; veja vídeo

SIGA O SCA NO

Em uma ação rápida e eficiente, policiais militares de Ibaté salvaram a vida de uma criança que havia se engasgado na tarde desta quarta-feira (21/08).

A equipe, composta pelos soldados Santos e Jeferson , estava em patrulhamento quando foi acionada para se deslocar até a sede do pelotão onde havia uma mãe com o filho engasgado. Ao chegarem ao local, encontraram o soldado Melosi, que já havia iniciado o atendimento ao menino, realizando a manobra de Heimlich, conseguindo desobstruir as vias aéreas da criança.

Os policiais prestaram os primeiros socorros e conduziram a criança e sua mãe até o hospital de Ibaté onde recebeu atendimento médico e passa bem.

Leia Também