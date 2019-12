Polícia Militar transforma o Natal de crianças em Ibaté

A Polícia Militar, através dos Cabos Antoneli e Abreu do Radio patrulhamento com Motos, transformou e adiantou o Natal de algumas crianças na cidade de Ibaté, nesta tarde de sábado (14).

A pequena Elisabete Domingues, embora tenha apenas dois anos, sonhava em ter um Natal diferente, com presentes e mesa farta e com a ajuda da sua mãe, escreveu uma carta para o Papai Noel, pedindo um sapato, uma roupa, um brinquedo e uma cesta de natal, pois sua mãe não tem condições de comprar.

Sensibilizados com a situação, os policiais realizaram o sonho da pequena, realizando uma festinha surpresa com direito a presentes e passeio de viatura para ela e as outras crianças, Sofia Eduarda da C. Cantos (4 anos), Enzo Gabriel Domingues (4 anos), Laura Vitória Domingos (4 anos) e a mãe de Elisabete, Josiane Domingues da Silva.

O SCA parabeniza os policiais militares envolvidos por mais esse gesto de solidariedade.

