Polícia Civil prende quatro por roubo e violência doméstica em Ibaté

Investigador Antonio Adegas conduzindo um dos detidos - Crédito: divulgação

Sob o comando do Dr Miguel Carlos Capobianco Jr., a Polícia Civil de Ibaté intensificou as ações de combate ao crime, com ênfase no esclarecimento de roubos e captura dos respectivos autores.

Na semana passada, um adolescente de 16 anos foi apreendido acusado de realizar um roubo a um estabelecimento comercial, na Rua Visconde de Pelotas. O jovem foi encaminhado à Fundação Casa.

Nesta semana, mais três pessoas foram presas, sendo uma delas um homem de 26 anos, que é apontado como autor de vários roubos no município. O suspeito foi capturado na Rua São Carlos, Jardim Cruzado. Os outros dois presos são acusados de crimes contra a família e violência doméstica

