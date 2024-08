Pesquisadores recebem premiação nacional ABCM por artigo científico.

A premiação aconteceu durante o Congresso Nacional de Estudantes em Engenharia Mecânica (CREEM), realizado de 19 a 23 de agosto de 2024, em Uberaba, MG, promovido pela Associação Brasileira de Ciências e Engenharia Mecânica (ABCM).

Letícia e Gabriel iniciaram seus projetos de Iniciação Científica em 2022 e, desde então, têm se destacado pelo envolvimento ativo em pesquisa. Eles desenvolveram projetos em parceria com a UNESP, sob a orientação do professor Fábio Roberto Chavarette, resultando na obtenção de bolsas FAPESP. Com o apoio do professor Marcel Dib, do IFSP, e do professor Renato Goulart Jasinevicius, da USP, bem como do coordenador de pós-graduação da UFSCar, professor Sidney Bruce, os alunos estão envolvidos em pesquisas relevantes, promovendo a troca de conhecimento entre as instituições e fortalecendo a colaboração acadêmica.

Além de suas atividades no IFSP, Letícia e Gabriel contribuíram para o estreitamento dos laços de colaboração com a USP e a UFSCar, participando de reuniões e visitas ao Laboratório de Metrologia, Mecânica de Precisão e Processo de Fabricação (LAMAFE) da EESC-USP, e ao Núcleo de Laboratórios de Ensino de Engenharia (NuLEEn) da UFSCar.

Essas experiências enriqueceram sua formação acadêmica e profissional, além de incentivarem outros alunos do campus a se envolverem em pesquisa científica.

A ABCM é uma instituição de prestígio na área de Engenharia e Ciências Mecânicas no Brasil, promovendo a pesquisa e a difusão do conhecimento desde 1975. Sua atuação inclui a organização de congressos, simpósios e eventos que incentivam o intercâmbio de conhecimento e a inovação tecnológica. A conquista de Letícia e Gabriel reforça o

compromisso do IFSP com a excelência acadêmica e a pesquisa de ponta.

O CREEM, onde os alunos foram premiados, é um evento de destaque no calendário acadêmico, proporcionando uma plataforma para que estudantes e pesquisadores compartilhem suas descobertas e experiências. Participar de um evento deste porte é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de habilidades acadêmicas e profissionais. Essa conquista é fruto do apoio institucional e do incentivo contínuo à pesquisa no IFSP. A coordenação de pesquisa do Campus Araraquara, liderada pelo coordenador Fernando Rocha, e a direção do campus, sob a liderança do diretor Fábio Justos, têm oferecido suporteessencial aos projetos de pesquisa, fornecendo recursos e orientação necessários para o

sucesso dos alunos.

Com o reconhecimento recebido e a bagagem adquirida ao longo de suas experiências, Letícia e Gabriel planejam continuar suas trajetórias acadêmicas, buscando novos desafios em programas de mestrado e doutorado, com o objetivo de obter bolsas FAPESP e seguir contribuindo para a pesquisa científica no Brasil.

