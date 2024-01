Pastor morre após tentar reacender forno a lenha com álcool

Crédito: arquivo pessoal

Foi sepultado na manhã desta quarta-feira (3), na cidade de Matão/SP, o corpo do pastor Renato Bellintani, 62 anos. Ele morreu após a explosão de um galão com álcool que usava para tentar reacender um forno a lenha no dia 24 de dezembro do ano passado.

O filho publicou detalhes do incidente nas redes sociais. “Meu pai foi reacender a chama em um fogão a lenha, quando ainda por certo não havia se dissipado totalmente, e com um galão de 5 litros com aproximadamente 1 litro de etanol em seu recipiente, direcionou à chama ainda acesa, ocasionando a explosão do mesmo e resultando no fato”.

Com 66% do corpo queimado, o pastor foi atendido inicialmente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Carlos Fernando Malzoni, mas devido a gravidade do caso, precisou ser transferido para a Santa Casa de Araraquara, onde aguardava uma vaga para um hospital especializado em queimados na cidade de Catanduva/SP, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo nesta terça-feira (2).

