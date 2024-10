Novo comandante da Polícia Rodoviária toma posse e promete combater o crime organizado

Tenente-Coronel Luiz Eduardo Ulian Junqueira - Crédito: Flávio Fernandes

Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (10), o Tenente-Coronel Luiz Eduardo Ulian Junqueira assumiu o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária com sede em Araraquara. Durante a solenidade, o coronel destacou a importância da Polícia Militar na região, que abrange 204 municípios, incluindo São Carlos, e cerca de 7 mil quilômetros de rodovias.

O novo comandante enfatizou a necessidade de capacitação constante dos policiais para enfrentar os desafios da criminalidade, como as queimadas e o crime organizado. Uma das principais ações do novo comando será a intensificação do combate ao crime organizado, com foco na proteção de cidades estratégicas como São Carlos, que recentemente teve a base da Polícia Rodoviária reaberta.

Junqueira também falou sobre a importância da tecnologia e do treinamento para o sucesso das operações policiais. Ele destacou o lançamento de um livro que reúne cinco anos de pesquisas sobre o combate a crimes violentos contra o patrimônio, com o objetivo de auxiliar os policiais em suas atividades.

Reabertura da base da Polícia Rodoviária em São Carlos

O novo comandante também ressaltou a reabertura da base da Polícia Rodoviária em São Carlos, após um período de fechamento.

Junqueira ressaltou a importância estratégica de São Carlos e a necessidade de garantir a segurança da população local e dos usuários das rodovias. A reabertura da base foi possível graças a uma reorganização interna do batalhão, que permitiu realocar policiais para atender a demanda da cidade.

O novo comandante também apresentou seus planos para a região, que incluem a intensificação do treinamento dos policiais, a utilização de novas tecnologias e o fortalecimento da inteligência policial. O objetivo é reduzir ainda mais os índices de criminalidade e proporcionar mais segurança para a população.

Estiveram presentes no evento diversas autoridades como o Coronel Hugo Santos comandante geral da Polícia Militar Rodoviária do estado de São Paulo e o Coronel Leonardo Takahashi que comanda a Rota tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, entre outras pessoas importantes.

Luiz Eduardo Junqueira ingressou na Polícia Militar em 1996 e foi aspirante oficial, tenente, capitão e major, até se tornar tenente - coronel em agosto. Na sua trajetória foi comandante de companhia, coordenador operacional e subcomandante de batalhão.

