Mulher é presa com 60 tabletes de cocaína na rodovia Washington Luís

Na tarde de quarta-feira (31), por volta das 17h39, durante a Operação Impacto, uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou um veículo Hyundai Santa Fe na Rodovia Washington Luís, km 203,000, pista sul, em Itirapina (SP). A condutora, ao perceber a presença policial, realizou uma mudança brusca de faixa, tentando se camuflar entre os veículos de grande porte.

Diante do comportamento suspeito, os policiais procederam com a abordagem. Ao ser questionada sobre sua atitude, a condutora começou a chorar, apresentando nervosismo. Uma vistoria minuciosa no veículo revelou que o painel exibia sinais de ter sido aberto recentemente. Em uma inspeção mais detalhada, os policiais localizaram 60 tabletes de cocaína escondidos no painel e em outras partes do veículo.

A mulher, juntamente com a droga apreendida, foi encaminhada à Polícia Federal de Ribeirão Preto (SP) para as providências cabíveis.

