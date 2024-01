Mulher alega ter sido alcoolizada e estuprada por DJ em festa

Delegacia de Matão - Crédito: divulgação

No dia 1º de janeiro de 2024, uma jovem de 25 anos foi atendida no pronto-socorro de Matão, alegando ter sido estuprada. A vítima, que frequentou uma festa na noite anterior, foi encontrada com ferimentos cortantes nos pulsos e abdômen, além de outros ferimentos na virilha. Ela afirmou não conhecer o suposto autor do crime, que era o DJ da festa.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no pronto-socorro. Segundo relatos da vítima e sua mãe, a jovem conheceu o DJ da festa durante a noite e ele lhe ofereceu uma bebida de seu copo. A vítima estava embriagada e não conseguia lembrar claramente o que aconteceu após isso.

A mãe da vítima ressaltou que a filha está em acompanhamento psicológico e faz uso de medicamentos para depressão. Ela acredita que a filha pode ter sido vítima de violência sexual, pois ela apresentava ferimentos cortantes nos pulsos e abdômen, sugerindo automutilação, além de outros ferimentos na virilha que indicavam possíveis agressões físicas.

O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer os eventos ocorridos após a jovem ter saído da festa na companhia do DJ. A polícia pretende verificar câmeras de segurança e colher depoimentos para esclarecer os fatos e determinar o que aconteceu e em que circunstâncias.

O local onde a festa ocorreu não foi divulgado. O nome do suposto envolvido será preservado até que a investigação apure o conteúdo da denúncia.

