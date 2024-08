Motorista que morreu na Washington Luís era "influencer" e compartilhava sua rotina nas estradas

Crédito: Fala Matão e arquivo pessoal

A caminhoneira e digital influencer Katerine Aparecida Conceição Silveira Barbosa, de 33 anos, morreu em um trágico acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Matão, na manhã de ontem.

De acordo com informações, Katerine perdeu o controle de seu veículo enquanto trafegava no sentido norte da rodovia. O carro cruzou o canteiro central e capotou na pista contrária. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Matão, mas não resistiu aos ferimentos.

Uma vida dedicada às estradas

Nas redes sociais, Katerine era conhecida por sua paixão pela profissão de caminhoneira. Com quase 29 mil seguidores no Instagram https://www.instagram.com/katerine_jhonatas/, ela compartilhava com seus fãs o dia a dia nas estradas e sua rotina como motorista. Acompanhada de seu marido, ela documentava suas viagens e aventuras, inspirando outros apaixonados por caminhões. Horas antes do acidente, Katerine havia publicado em suas redes sociais que estava viajando pela região, incluindo uma passagem por Piracicaba.

A notícia de sua morte causou grande comoção entre seus seguidores e amigos, que lamentaram a perda precoce da jovem caminhoneira, que morava em Itirapina.

