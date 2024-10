Motorista invade contramão e morre após bater em carreta na SP-255

SIGA O SCA NO

06 Out 2024 - 08h01

06 Out 2024 - 08h01 Por Redação

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um Gol foi registrado na rodovia Antonio Machado Sant'Anna, na região de Santa Lúcia. Segundo informações da Artesp, o condutor da carreta relatou que seguia pela rodovia quando se deparou com o Gol, que invadiu a contramão. Sem tempo para reagir, os veículos colidiram frontalmente.

Com o impacto da colisão, o Gol ficou imobilizado no canteiro central da rodovia, enquanto a carreta cruzou as faixas de rolamento, invadindo o canteiro lateral e colidindo contra a cerca delimitadora e árvores de uma propriedade vizinha. O veículo de carga pegou fogo e foi completamente destruído.

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência, mas o condutor do Gol faleceu no local.

A Polícia Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência e realizar os primeiros levantamentos. As causas do acidente estão sendo investigadas. A perícia técnica também foi acionada para analisar o local e os veículos envolvidos.

